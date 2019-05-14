ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محافظ البحر الأحمر: يُهنئ الرئيس السيسي بذكرى الانتصار في العاشر من رمضان

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 09:41 ص
محافظ البحر الأحمر: يُهنئ الرئيس السيسي بذكرى الانتصار في العاشر من رمضان
اللواء أحمد عبدالله
Advertisements
طباعة
محمد طه
 
Advertisements
بعث اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الاحمر برقية تهنئة الى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكري العاشر من رمضان، جاء نصها: بمناسبة ذكرى انتصارنا فى العاشر من رمضان وعودة سيناء إلى الأم مصر، يسرنى وكافة الجهاز التنفيذي بمحافظة البحر الاحمر أن أبعث إلى سيادتكم، أخلص التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات.

وإننا إذ نحتفل بهذه المناسبة نذكر بكل فخر واعتزاز شهداءنا البواسل الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم فداء للوطن وزودا عن تراثه الخالد داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والرخاء والأمان ونؤكد لسيادتكم كامل الدعم والتأييد في جهودكم المخلصة والمُصرة علي تخليص سيناء ومصر العزيزة من شرور الإرهاب حمي الله مصرنا الغالية وحفظكم ورعاكم وسدد علي طريق الحق خطاكم.

كما بعث محافظ البحر الأحمر برقيات تهنئة إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والفريق محمد فريد حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وجميع الوزراء والمحافظين بمناسبة الاحتفال بالذكري الانتصار فى العاشر من رمضان متمنيًا من الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والرخاء والأمان.
Advertisements
المزيد عن: مصر اللواء أحمد عبدالله العاشر من رمضان البحر الاحمر اخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
22:00
-
وادي دجلة