محافظ البحر الأحمر: يُهنئ الرئيس السيسي بذكرى الانتصار في العاشر من رمضان
الثلاثاء 14/مايو/2019 - 09:41 ص
محمد طه
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بعث اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الاحمر برقية تهنئة الى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكري العاشر من رمضان، جاء نصها: بمناسبة ذكرى انتصارنا فى العاشر من رمضان وعودة سيناء إلى الأم مصر، يسرنى وكافة الجهاز التنفيذي بمحافظة البحر الاحمر أن أبعث إلى سيادتكم، أخلص التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات.
وإننا إذ نحتفل بهذه المناسبة نذكر بكل فخر واعتزاز شهداءنا البواسل الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم فداء للوطن وزودا عن تراثه الخالد داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والرخاء والأمان ونؤكد لسيادتكم كامل الدعم والتأييد في جهودكم المخلصة والمُصرة علي تخليص سيناء ومصر العزيزة من شرور الإرهاب حمي الله مصرنا الغالية وحفظكم ورعاكم وسدد علي طريق الحق خطاكم.
كما بعث محافظ البحر الأحمر برقيات تهنئة إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والفريق محمد فريد حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وجميع الوزراء والمحافظين بمناسبة الاحتفال بالذكري الانتصار فى العاشر من رمضان متمنيًا من الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والرخاء والأمان.
وإننا إذ نحتفل بهذه المناسبة نذكر بكل فخر واعتزاز شهداءنا البواسل الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم فداء للوطن وزودا عن تراثه الخالد داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والرخاء والأمان ونؤكد لسيادتكم كامل الدعم والتأييد في جهودكم المخلصة والمُصرة علي تخليص سيناء ومصر العزيزة من شرور الإرهاب حمي الله مصرنا الغالية وحفظكم ورعاكم وسدد علي طريق الحق خطاكم.
كما بعث محافظ البحر الأحمر برقيات تهنئة إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والفريق محمد فريد حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وجميع الوزراء والمحافظين بمناسبة الاحتفال بالذكري الانتصار فى العاشر من رمضان متمنيًا من الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والرخاء والأمان.
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