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كوريا الشمالية: احتجاز السفينة انتهاك لروح قمة ترامب وكيم

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 09:40 ص
كوريا الشمالية: احتجاز السفينة انتهاك لروح قمة ترامب وكيم
زعيم كوريا الشمالية
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وكالات
 
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قالت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، إن احتجاز الولايات المتحدة سفينة شحن تملكها، عمل غير قانوني ينتهك روح اتفاق في القمة، التي جمعت بين زعيمي البلدين دونالد ترامب وكيم جونغ أون في 12 يونيو (حزيران) الماضي، في سنغافورة.

 

وذكرت وزارة خارجية كوريا الشمالية في بيان، أنها ترفض قرارات مجلس الأمن الدولي ضدها، والتي احتجت الولايات المتحدة بها في احتجاز السفينة، وتعتبرها انتهاكاً لسيادتها.

 

كانت وزارة العدل الأمريكية، قالت في الأسبوع الماضي إنها احتجزت سفينة شحن كورية شمالية اتهمتها بشحن الفحم بشكل غير قانوني، في انتهاك للعقوبات المفروضة على بيونغ يانغ بعد أن احتجزتها إندونيسيا في البداية.

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