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بومبيو يتوجه إلى روسيا للقاء بوتين

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 09:35 ص
بومبيو يتوجه إلى روسيا للقاء بوتين
بومبيو
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وكالات
 
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من المقرر أن يُؤدي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، أول زيارة إلى روسيا منذ توليه منصبه، ليلتقي بنظيره الروسي سيرغي لافروف، وربما الرئيس فلاديمير بوتين.

 

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن بومبيو وبوتين سيلتقيان في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود، لكن الكرملين لم يؤكد ذلك، قائلاً إنه لا يستبعد عقد مثل هذا اللقاء.

 

وكان بومبيو يعتزم في البداية زيارة موسكو الإثنين، لكنه ألغى الزيارة وتوجه بدل ذلك إلى بروكسل، للقاء حلفاء الولايات المتحدة والتباحث حول التصرفات المهددة الأخيرة من جانب إيران، حسب وزارة الخارجية.

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