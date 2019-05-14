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ريال مدريد يحسم صفقة مميزة

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 09:24 ص
ريال مدريد يحسم صفقة مميزة
ريال مدريد
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الفجر الرياضي
 
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اقترب نادي ريال مدريد الإسباني من التعاقد مع الدنماركي كريستيان إيركسن، لاعب توتنهام الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال برنامج الشيرينتجو الشهير في إسبانيا، إن ريال مدريد بالفعل أنهى صفقة الدنماركي إيركسن من توتنهام ليدعم صفوف الفريق الملكي.

وبحسب الصحافة الإسبانية، فإن ريال مدريد سيدفع قرابة 100 مليون يورو لضم إيركسن من توتنهام علما بأن عقد الدنماركي ينتهي في يونيو 2020.

وسيحصل الدولي الدنماركي على 4.5 مليون يورو سنويا مع ريال مدريد بعقد لمدة 6 سنوات.

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