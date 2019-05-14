اليوم.. بيراميدز ودجلة وجها لوجه في مباراة مثيرة بالدوري المصري
الثلاثاء 14/مايو/2019 - 09:30 ص
الفجر الرياضي
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يلتقي فريقا نادى
بيراميدز مع نظيره وادى دجلة، اليوم لثلاثاء، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات
الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى العام، وتقام المباراة فى العاشرة مساءً على استاد
الدفاع الجوى.
يدخل فريق
بيراميدز مباراة اليوم، وهو عازما على تحقيق الانتصار ومواصلة مزاحمة القطبين على
لقب الدوري الممتاز، حيث يحتل الفريق المركز الثالث برصيد 65 نقطة.
ويحاول دجلة خلال
مباراة اليوم الهروب من دائرة صراع البقاء فى دورى الأضواء والشهرة، حيث يحتل دجلة
المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة ويفصله نقطة وحيدة عن بتروجت أقرب المهددين
بالهبوط، وكان دجلة قد خسر أخر مبارياته أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، ويعول
الفريق كثيرا على قدرات كل من محمد هلال وابراهيما نداي.
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