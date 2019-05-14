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خطة يوفنتوس الجديدة للتعاقد مع جوارديولا

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 09:24 ص
خطة يوفنتوس الجديدة للتعاقد مع جوارديولا
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الفجر الرياضي
 
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بدأ مسئولو يوفنتوس الإيطالي، في التحرك من جديد للتعاقد مع الإسباني بيب جواديولا لتولي المهمة الفنية للفريق خلفا للإيطالي إليجري.

 

ويسعى يوفنتوس لاستغلال إمكانية فرض عقوبة من قبل الاتحاد الأوروبي، على مانشستر سيتي الإنجليزي، بحرمانه من المشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجديد.

 

وأكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن يوفنتوس يسعى لاستغلال تلك العقوبة المحتملة، وإنهاء مفاوضات جوارديولا بشكل سريع.

 

ويواجه مانشستر سيتي، خطر الحرمان من المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد، في ظل اتهامه بتجاوز قواعد اللعب المالي النظيف.

 

ومن المتوقع أن ينتظر مسؤولو يوفنتوس، قرار اليويفا بشأن عقوبة مانشستر سيتي، ومن ثم حسم مصير أليجري.

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