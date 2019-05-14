سمية الخشاب تتهم أحمد سعد بالشروع في قتلها! (فيديو)





وظهر في البرومو اندهاش مذيعته بسمة وهبة، من شروع أحمد سعد في قتل سمية الخشاب وعلى وجهاا علامات الدهشة والاستغراب، وسنرى خلال الحلقة هل بالفعل شرع أحمد سعد في قتل سمية الخشاب أم لا.





وكانت سمية الخشاب، أعنلت أنها سوف تهز الرأي العام بعد تقديم أدلة ومستندات تدين أحمد سعد وترد به على اتهامته لها بسرقته والاستيلاء على شقته.





عرضت قناة القاهرة والناس برومو حلقة الفنانة سمية الخشاب، والتي ستذاع كاملة غدا وبعد غد حيث تم تصويرها على جزئين.