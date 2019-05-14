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ترامب للكونجرس: هاتوا 1.6 مليار دولار لنعود سريعا إلى القمر

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 09:13 ص
ترامب للكونجرس: هاتوا 1.6 مليار دولار لنعود سريعا إلى القمر
ترامب
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وكالات
 
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طلبت إدارة الرئيس دونالد ترامب من الكونجرس، أمس الاثنين، زيادة ميزانية وكالة الفضاء (ناسا) العام القادم، بمقدار 1.6 مليار دولار، من أجل عودة الأمريكيين إلى سطح القمر بحلول 2024.

 

ويأتي طلب زيادة الإنفاق الذي أعلنه ترامب على تويتر، بعد قرابة شهرين من إعلان مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي هدف ناسا تقليص المدة الزمنية لإعادة رواد الفضاء إلى سطح القمر، لأول مرة منذ عام 1972، بواقع أربع سنوات.

 

وسوف ترفع الزيادة المقترحة إجمالي إنفاق ناسا في السنة المالية 2020 إلى 22.6 مليار دولار.

 

وأظهر ملخص قدمته ناسا، أن معظم الزيادة مخصص لعمليات البحث والتطوير الخاصة بنظام هبوط البشر على القمر.

 

وكتب ترامب على تويتر في ساعة متأخرة من مساء الاثنين: "في عهد إدارتي، نحن نعيد ناسا إلى العظمة ونعود إلى القمر، ثم المريخ".. "أحدث ميزانيتي لتشمل 1.6 مليار دولار إضافي حتى نتمكن من العودة إلى الفضاء بقوة"!

 

وتسعى ناسا لإعادة مركبة فضاء مأهولة إلى سطح القمر بحلول عام 2028 بعد أن تضع أولا محطة "بوابة" في مدار حول القمر بحلول 2024.

 

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