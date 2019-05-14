الجيش الوطني الليبي يسقط طائرة حربية تابعة لحكومة الوفاق

أسقط الجيش الليبي، فجر الثلاثاء، طائرة بدون طيار تابعة لحكومة الوفاق، كانت تستعد لقصف مواقعه بالصواريخ في محيط منطقة الجفرة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش، في بيان، إن الطائرة التي أسقطت، انطلقت من قاعدة مصراتة الجوية وكانت تحمل على متنها صواريخ حرارية، إلا أن مضادات الجيش قامت بالتصدي لها قبل إطلاق أي صاروخ على مواقعه.

يشار إلى أن هذه الطائرة الخامسة التي يسقطها الجيش الليبي منذ بدء العملية العسكرية لتحرير العاصمة طرابلس في الرابع من إبريل الماضي، والثانية في أقل من أسبوع، بعد إسقاطه لطائرة حربية تابعة للوفاق، والقبض على قائدها الأجنبي، عندما كانت تستعد لشن غارة جوية على مواقع للجيش في منطقة الهيرة جنوب طرابلس.

وكان المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، أحمد المسماري، قد كشف، الأحد، أن ميليشيات حكومة الوفاق بدأت تستخدم طائرات بدون طيار في قصف قوات الجيش.