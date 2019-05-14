البرلمان الليبي يصنف تنظيم الإخوان المسلمين إرهابيا
صوت مجلس النواب الليبي، مساء الاثنين،
لصالح إقرار قانون تجريم تنظيم الإخوان واعتباره جماعة إرهابية، وفق ما أورد الموقع
الإلكتروني للمجلس.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب،
عبد الله بليحق، إن المجلس انعقد في مقره بمدينة طبرق شرقي ليبيا، بحضور رئيسه، عقليه
صالح وأكثر من 70 نائبا.
وأضاف أن النواب صوتوا على حظر تنظيم الإخوان
وتجريمه، وتصنيفه جماعة إرهابية.
واتبع إخوان ليبيا، مثل بقية أفرع التنظيم
الدولي، نهج العنف، مما جعله المصدر الرئيس لكل التنظيمات الإرهابية على اختلاف مسمياتها،
وصولا إلى النسخة الأكثر دموية داعش.
واستخدام الإخوان سلسلة أساليب في العنف
وتبريره داخل ليبيا، ومنح الغطاء للجماعات الإرهابية التي تستعمل العنف.
وساهموا بتشكيل ما يسمى بـ" الدروع"، وهي ميليشيات مسلحة تنتشر
في أرجاء ليبيا، بالإضافة إلى إنكار وجود الإرهاب والعنف في البلاد، على الرغم من كل
الأدلة الظاهرة، وعرقلوا كل التحقيقات في الجرائم التي ترتكبها.
وسارعوا إلى إطلاق ألقاب "الثوار"
على التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة، الأمر الذي يمثل بمثابة غطاء شرعي لكل الجرائم
التي يرتكبونها.
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