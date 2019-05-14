غينيا.. رحلة البحث عن التوليفة السحرية بعد إصابة نابي كيتا

أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت تحت سفح الأهرامات عن وقوع المنتخب الغيني في المجموعة الثانية إلى جانب نيجيريا وبوروندي ومدغشقر.

وفي التقرير التالي يواصل معكم " الفجر الرياضي " التعريف بالمنتخبات الإفريقية المشاركة في كان 2019 وحان الوقت على منتخب غينيا.

سنة التأسيس

تأسس المنتخب الغيني لكرة القدم في العام 1960 وأصبح عضوًا بالاتحاد الإفريقي "كاف" في العام 1960 ونجح في الانضمام إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " في العام 1962.

ويرتدي المنتخب الغيني قميص أحمر اللون مع سراويل صفراء وجوارب خضراء ويضم بين صفوفه عديد اللاعبين المميزين.

مشاركات غينيا في بطولة كأس الأمم

شارك المنتخب الغيني في إحدى عشر مناسبة لبطولة كأس الأمم الافريقية على النحو التالي :-

• نسخة 1970 : خرج من الدور الأول

• نسخة 1974 : خرج من الدور الأول

• نسخة 1976 : حصل على المركز الثاني

• نسخة 1980 : خرج من الدور الأول

• نسخة 1994 : خرج من الدور الأول

• نسخة 1998 : خرج من الدور الأول

• نسخة 2004 : وصل إلى ربع النهائي

• نسخة 2006 : وصل إلى ربع النهائي

• نسخة 2008 : وصل إلى ربع النهائي

• نسخة 2012 : خرج من الدور الأول

• نسخة 2015 : وصل إلى ربع النهائي

طريقة تأهله لكأس الأمم الإفريقية 2019

تأهل المنتخب الغيني إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية بعد أن احتل صدارة المجموعة الثامنة التي ضمت إلى جواره منتخبات ساحل العاج وجمهورية أفريقيا الوسطى ورواندا.

وتمكن الغينيون من جمع 12 نقطة بعد أن لعبوا ستة مباريات حققوا الفوز في ثلاثة وتعادلوا في ثلاثة ولم يخسر المنتخب في أي لقاء وسجلوا ثمانية أهداف وتلقت شباكهم أربعة.

نجوم المنتخب

نابي كيتا

يعتبر واحد من أفضل اللاعبين في قائمة المنتخب الغيني نجم نادي ليفربول الإنجليزي لكن الإصابة اللعينة كلفته عدم المشاركة مع منتخب بلاده في أعرق البطولات الأفريقية للمنتخبات.

خليل بانجورا

يبرز اسم الدولي الغيني خليل بانجورا صاحب الثلاثة وعشرين عاماً مهاجم فريق نادي الفتح السعودي كواحد من أبرز نجوم المنتخب وتعول عليه الجماهير كثيراً من أجل قياده المنتخب للوصول إلى مراحل متقدمة في البطولة.

فرانسوا كامانو

ثاني الأسماء التي تبرز في قائمة الأفضل لدى المنتخب الغيني النجم فرنسوا كامانو صاحب الثلاثة وعشرين عاماً والذي يلعب في مركز المهاجم الصريح بنادي بوردو الفرنسي.

إبراهيما تراوري

المهاجم الخبير صاحب الواحد وثلاثين عاماً والذي يلعب في مركز المهاجم الصريح بصفوف فريق نادي بروسيا مونشنغلادباخ الألماني كواحد من أفضل اللاعبين في المنتخب الغيني.

فهل ينجح المنتخب الغيني في التغلب على مشكلة عدم إيجاد متوسط ميدان في نفس قوة وكفاءة نابي كيتا؟