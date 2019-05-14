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الإمارات توزع المرحلة الثانية من المير الرمضاني في اليمن

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 08:09 ص
الإمارات توزع المرحلة الثانية من المير الرمضاني في اليمن
الهلال الأحمر الإماراتي
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وكالات
 
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وزعت دولة الإمارات عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ذراعها الإنساني في اليمن المرحلة الثانية من الميرة الرمضانية على الأسر الأشد فقراً وذوي الدخل المحدود في مديرية جردان بمحافظة شبوة وذلك في إطار جهودها الإنسانية والإغاثية التي تبذلها على مختلف الأصعدة لمساعدة الأشقاء في اليمن والتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية وبالتزامن مع "عام التسامح".

 

ووزع فريق الهلال الأحمر الإماراتي في شبوة 800 سلة غذائية شاملة الأصناف الرئيسية للغذاء بمعدل 67 طناً على 5040 فرداً من الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود في مديرية جردان للتخفيف من معاناة الاسر اليمنية في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية التي تعصف بسكان هذه المناطق بمحافظة شبوة.

 

وأعرب أهالي مديرية جردان عن شكرهم وتقديرهم للإمارات على هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية.

 

يذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام التسامح 2019 بلغت 93.759 سلة غذائية استهدفت 129.935 فرداً من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة شبوة بمعدل 1644 طناً و934 كيلو غراماً.

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