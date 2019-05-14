الأنبا توماس عدلي يُشارك في إفطار مديريّة أمن الفيوم

شارك مساء أمس الأنبا توماس عدلي مطران الجيزة والفيوم وبني سويف، في الإفطار الّذي نظّمته مديريّة أمن الفيوم، حيث تقدّم مكتب مدير أمن الفيوم اللّواء خالد شلبي بدعوة صاحب النّيافة على الإفطار اليوم.



