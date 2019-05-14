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الأنبا توماس عدلي يُشارك في إفطار مديريّة أمن الفيوم

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 07:57 ص
الأنبا توماس عدلي يُشارك في إفطار مديريّة أمن الفيوم
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ماريان عيد
 
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شارك مساء أمس الأنبا توماس عدلي مطران الجيزة والفيوم وبني سويف، في الإفطار الّذي نظّمته مديريّة أمن الفيوم، حيث تقدّم مكتب مدير أمن الفيوم اللّواء خالد شلبي بدعوة صاحب النّيافة على الإفطار اليوم.

وكان على رأس الحضور اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، فضلًا عن عدد من القيادات الأمنيّة والتّنفيذيّة والدّينيّة بالمحافظة، كما حضر الإفطار  الأنبا أبرام مطران الفيوم للأقباط الأرثوذُكس، الأب بطرس أنور راعي كنيسة العائلة المقدّسة الفيوم والأب بيّوس فرج.
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