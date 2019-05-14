متعافي من الإدمان: نهاية التعاطي إما السجن أو المصحة أو الموت
الثلاثاء 14/مايو/2019 - 07:34 ص
نعيم يوسف
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قال محمد عبد التواب متعافي من الإدمان، إنه خاض العديد من التجارب لكي يتعافي مع نفسه، وكان في كل مرة يفشل لأنه ليس لديه وعي للتعامل مع المرض.
وأضاف "عبد التواب"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب، وأحمد سمير، أنه ظل مدمنا حوالي 25 سنة، حتى وصل للقاع وأصبح إنسان غير مرغوب في المجتمع.
وشدد على أن النهاية لإدمان المخدرات معروفة ولا تتغير، إما السجن أو المصحة أو الموت.
وأضاف "عبد التواب"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب، وأحمد سمير، أنه ظل مدمنا حوالي 25 سنة، حتى وصل للقاع وأصبح إنسان غير مرغوب في المجتمع.
وشدد على أن النهاية لإدمان المخدرات معروفة ولا تتغير، إما السجن أو المصحة أو الموت.
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