متعافي من الإدمان: التعاطي يجعل الشخص أناني



وأضاف "حسن"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب، وأحمد سمير، أن المخدرات تجعل الشخص أنانيا، ولكنه لا يكون على علم بهذه الصفات السلبية، ولا يشعر بها.



وتابع: "أنا لو شايل فلوس لأولادي للفطار، كان أهم حاجة عندي أني أضرب مخدرات"، لافتا إلى أن زوجته تحملته بشكل كبير.

قال أيمن حسن، متعافي من الإدمان، إن تعاطي المخدرات يجعل الشخص في حالة من اللا مبالاة، ولا يفي بوعوده.