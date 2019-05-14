محمد صبحي: هناك فنانون يخربون عقول الناس ويأخذون ملايين
الثلاثاء 14/مايو/2019 - 07:57 ص
نعيم يوسف
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قال الفنان محمد صبحي، إن مصر غنية جدا بفنانيها، مشيرًا إلى أن هناك 5 أو 6 فقط من بين هؤلاء هم من يتقاضون الملايين نظير أعمالهم الفنية، مؤكدًا أن هؤلاء الأقل إبداعًا، ويخربون عقول المشاهد.
وعبر عن استيائه الشديد خلال مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، لم تجتمع مرة واحدة مع أهل الاختصاص وفنانين مصر.
وعبر عن استيائه الشديد خلال مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، لم تجتمع مرة واحدة مع أهل الاختصاص وفنانين مصر.
ولفت إلى أن الدولة المصرية قفزت قفزات قوية في وقت قليل، في مسألة الفن، والرئيس يجري بمفرده ولا يجري أحد معه.
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