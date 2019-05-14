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زينة لـ"مي عز الدين" بعد الهجوم عليها: "بحب البرنسيسة بيسة وسكسكة"

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 05:44 ص
زينة لـمي عز الدين بعد الهجوم عليها: بحب البرنسيسة بيسة وسكسكة
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شيماء عطية
 
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حرصت الفنانة الشابة زينة، على دعم صديقتها الفنانة مي عز الدين بعد حملة الانتقاد الواسعة التي تعرضت لها الأيام الأخيرة على إثر عرض مسلسلها الرمضاني "البرنسيسة بيسة".

ونشرت "زينة" عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" صورتين لمي، وعلقت: "نجمة من أول ما بداتي ومسلسلاتك طلعت نجوم دلوقتي بيشتغلوا لوحدهم سواء رجالة أو ستات مش عارفه أبدا من السينما في أيظن ولا سلسلة  عمر وسلمي مع نجم كبير زي تامر حسني اللي كسر الدنيا لدرجة ان كل الناس بقت تسمي ولادها عمر وسلمي".

وأضافت:"ولا أبدأ من مسلسلاتك الشك ولا دلع بنات ولا حالة عشق اللي عمل نقلة في مشوارك وفي الدراما كل خطواتك وراها مجهود وتعب وحب لجمهورك اللي بتموتي نفسك علشان ترضيه، واللي بيحبك ومنهم رقم بسيط علي حسابك ٧٠٠٠٠٠٠ مليون ده رقم قليل من محبينك في الوطن العربي كله واللي بيقدروا مجهودك وتعبك وعلى فكره بحب البرنسيسة بيسه وسكسكة وبحبك وكل الناس بتموت فيكي وأولوهم السبعة مليون اللي عندك".


زينة لـ"مي عز الدين" بعد الهجوم عليها: "بحب البرنسيسة بيسة وسكسكة"
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