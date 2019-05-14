"الفجر الفني" يكشف تفاصيل مكالمة أنغام لنجل غنوة.. وتعرف على حقيقة تعب نفسيته!





أكدت سهر عبد المنعم، ابنة خالة الفنانة الراحلة غنوة، شقيقة النجمة أنغام، أنها حاليا تقيم مع ياسين نجل غنوة بشقة جدته وأنها تتولى تربيته نظرا لتعلقه الشديد بها حيث يناديها بـ"أختي".





وتابعت سهر، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن النجمة أنغام، تدعم ياسين كثيرًا وتتصل به على الموبايل بعد كل حلقة تشيد بأدائه وتقوم بتشجعيه لتقديم الأفضل.



