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"الفجر الفني" يكشف تفاصيل مكالمة أنغام لنجل غنوة.. وتعرف على حقيقة تعب نفسيته!

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 05:15 ص
الفجر الفني يكشف تفاصيل مكالمة أنغام لنجل غنوة.. وتعرف على حقيقة تعب نفسيته!
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يارا أحمد
 
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أكدت سهر عبد المنعم، ابنة خالة الفنانة الراحلة غنوة، شقيقة النجمة أنغام، أنها حاليا تقيم مع ياسين نجل غنوة بشقة جدته وأنها تتولى تربيته نظرا لتعلقه الشديد بها حيث يناديها بـ"أختي".


وتابعت سهر، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن النجمة أنغام، تدعم ياسين كثيرًا وتتصل به على الموبايل بعد كل حلقة تشيد بأدائه وتقوم بتشجعيه لتقديم الأفضل.


وعن الهجوم التي شنه البعض نظرًا لموافقتهم على الدور وخاصة أنه يعيش وفاة والدته أيضا في المسلسل أكدت أن ياسين، طفل ولكن عقله أكبر من سنه وأنه تأثر في البداية بوفاة والدته "غنوة" ولكنه استوعب بعد ذلك أنها في مكان أفضل وأصبح يواسينا.


وتابعت أن ياسين في التصوير يعيش الأجواء، لافنة إلى أنها استشارت دكتورة نفسية في هذا الأمر قبل التصوير واوضحت انه لا تأثير عليه كبير من هذا الأمر، وبالفعل منذ بداية التصوير يقوم بالحديث معها بعد التصوير ويعيد مشاهده بروح مرحة ووصفته بالشخص المتصالح مع نفسه.


وتابعت ان شادي عمر، مساعد مخرج صديق الفنانة الراحلة "غنوة" هو من قام في البداية بالجلوس معه لتحضيرات الدور وذهب معه لريم حجاب، ابنة الشاعر سيد حجاب لتدريبه على التمثيل.


وأشارت إلى أن علاقته بالفنانة دينا الشربيني، مختلفة وأنه يحبها كثيرًا وتجمعه علاقة مميزة بها في كواليس التصوير وأيضا يحب أحمد صلاح السعدني وأحمد داوود، ولكن علاقته بدينا هي الأقرب.


"الفجر الفني" يكشف تفاصيل مكالمة أنغام لنجل غنوة.. وتعرف على حقيقة تعب نفسيته!
"الفجر الفني" يكشف تفاصيل مكالمة أنغام لنجل غنوة.. وتعرف على حقيقة تعب نفسيته!
"الفجر الفني" يكشف تفاصيل مكالمة أنغام لنجل غنوة.. وتعرف على حقيقة تعب نفسيته!
"الفجر الفني" يكشف تفاصيل مكالمة أنغام لنجل غنوة.. وتعرف على حقيقة تعب نفسيته!
"الفجر الفني" يكشف تفاصيل مكالمة أنغام لنجل غنوة.. وتعرف على حقيقة تعب نفسيته!
"الفجر الفني" يكشف تفاصيل مكالمة أنغام لنجل غنوة.. وتعرف على حقيقة تعب نفسيته!
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