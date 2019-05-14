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الجمهور لـ هادي الجيار عن دوره في "ولد الغلابة": إيه الزهق ده قوم اضرب مي عمر بالقلم! (صور)

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 04:58 ص
الجمهور لـ هادي الجيار عن دوره في ولد الغلابة: إيه الزهق ده قوم اضرب مي عمر بالقلم! (صور)
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يارا أحمد
 
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أشاد عدد من متابعي مسلسل "ولد الغلابة" بأداء الفنانة مي عمر، وخاصة في مشاهد ضربها بالقلم من عزت "هادي الجيار" خلال أحداث العمل، ويرصد "الفجر الفني" أبرز التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي والكوميكسات عن الدور.


وتدور أحداثه حول رجل صعيدي يُدعى " عيسى" يعاني الفقر، يضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية، والثانية يعمل ليلاً سائق لدى "ضاحي"، ومع تصاعد الأحداث يُجبر على فعل أشياء تتعارض مع مبادئه، وتشتعل الحرب بينه وبين " ضاحي".


"ولد الغلابة"بطولة أحمد السقا ومي عمر صفاء الطوخى ومحمد ممدوح وإدوارد و انجى المقدم، هبه مجدي، ريم سامى، أحمد ماجد ، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي.



الجمهور لـ هادي الجيار عن دوره في "ولد الغلابة": إيه الزهق ده قوم اضرب مي عمر بالقلم! (صور)
الجمهور لـ هادي الجيار عن دوره في "ولد الغلابة": إيه الزهق ده قوم اضرب مي عمر بالقلم! (صور)
الجمهور لـ هادي الجيار عن دوره في "ولد الغلابة": إيه الزهق ده قوم اضرب مي عمر بالقلم! (صور)
الجمهور لـ هادي الجيار عن دوره في "ولد الغلابة": إيه الزهق ده قوم اضرب مي عمر بالقلم! (صور)
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