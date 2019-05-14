الجمهور لـ هادي الجيار عن دوره في "ولد الغلابة": إيه الزهق ده قوم اضرب مي عمر بالقلم! (صور)
الثلاثاء 14/مايو/2019 - 04:58 ص
يارا أحمد
Advertisements
Advertisements
أشاد عدد من متابعي مسلسل "ولد الغلابة" بأداء الفنانة مي عمر، وخاصة في مشاهد ضربها بالقلم من عزت "هادي الجيار" خلال أحداث العمل، ويرصد "الفجر الفني" أبرز التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي والكوميكسات عن الدور.
وتدور أحداثه حول رجل صعيدي يُدعى " عيسى" يعاني الفقر، يضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية، والثانية يعمل ليلاً سائق لدى "ضاحي"، ومع تصاعد الأحداث يُجبر على فعل أشياء تتعارض مع مبادئه، وتشتعل الحرب بينه وبين " ضاحي".
"ولد الغلابة"بطولة أحمد السقا ومي عمر صفاء الطوخى ومحمد ممدوح وإدوارد و انجى المقدم، هبه مجدي، ريم سامى، أحمد ماجد ، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- "ولد الغلابة" يتصدر سباق رمضان قبل انطلاقه (صور)
- السقا ينتهي من تصوير مسلسله الجديد "ولد الغلابة"
- مليون ونصف مشاهدة لـ أحمد السقا وتامر حسني فى أولى حلقات "ولد الغلابة"
- تعرف على تفاصيل الحلقة الثانية من مسلسل"ولد الغلابة"
- الحلقه الرابعة لولد الغلابة تتصدر ترند تويتر
- شاهد.. مشهد مؤثر لـ أحمد السقا من "ولد الغلابة" (فيديو)
- مسلسلات رمضان 2019.. ملخص الحلقة الرابعة من مسلسل ولد الغلابة
- مسلسلات رمضان.. مسلسل ولد الغلابة الأكثر بحثاً على "جوجل" بعد عرض حلقته الخامسة
- مسلسل ولد الغلابة الحلقة الخامسة.. مي عمر تطلب من السقا قتل هادي الجيار
- هادي الجيار يكتشف براءه مي عمر في سادس حلقات "ولد الغلابة"