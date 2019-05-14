ماذا قال حسن يوسف في أول تعليق له على شائعات وفاته؟ (فيديو)







ولفت "يوسف"، في تصريحات مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أنه تحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الأمر في وقت سابق، مشددًا على أنه يجب تقويم الأخلاق خاصة لدى الطبقة الوسطى.



ولفت إلى أن الشائعات طالت الرئيس نفسه، مشددًا على أن انتشار الشائعات ناتج عن عدم الأخلاق.

نفى الفنان حسن يوسف، شائعات وفاته التي تم تداولها عبر مواقع الـ"سوشيال ميديا"، مشددًا على أن الأخلاق في المجتمع أصبحت في انهيار كبير.