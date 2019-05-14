ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ماذا قال حسن يوسف في أول تعليق له على شائعات وفاته؟ (فيديو)

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 07:42 ص
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements

نفى الفنان حسن يوسف، شائعات وفاته التي تم تداولها عبر مواقع الـ"سوشيال ميديا"، مشددًا على أن الأخلاق في المجتمع أصبحت في انهيار كبير.

ولفت "يوسف"، في تصريحات مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أنه تحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الأمر في وقت سابق، مشددًا على أنه يجب تقويم الأخلاق خاصة لدى الطبقة الوسطى.

ولفت إلى أن الشائعات طالت الرئيس نفسه، مشددًا على أن انتشار الشائعات ناتج عن عدم الأخلاق.
Advertisements
المزيد عن: وفاة حسن يوسف حسن يوسف السيسي أخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
22:00
-
وادي دجلة