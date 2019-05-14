أحمد السعدني يؤازر مي عز الدين بعد الهجوم عليها: "مسلسلك عاجب ناس كتير"
الثلاثاء 14/مايو/2019 - 04:23 ص
شيماء عطية
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حرص الفنان الشاب أحمد صلاح السعدني، على دعم صديقته الفنانة مي عز الدين، بعد حملة الانتقاد الواسعة التي تعرضت لها الأيام الأخيرة على إثر عرض مسلسلها الرمضاني "البرنسيسة بيسة".
ونشر "السعدني" عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام" صورتين لمي، إحداهما من المسلسل والآخر بشكلها الطبيعي.
وعلق على الصورة قائلًا: "أنا متفرجتش عليكي لإني بصور بس دي هي دي وده مجهود مش طبيعي وعاجب ناس كتير مبروك وربنا يكملهالك على خير"
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