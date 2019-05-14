ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

توزيع مكافآت خرافية على أندية المقدمة في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 07:27 ص
توزيع مكافآت خرافية على أندية المقدمة في الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
كشفت "ديلى ميرور" الإنجليزية، النقاب عن توزيع المكافآت لأندية الدوري الإنجليزي هذا الموسم حصد مانشستر سيتى بطل المسابقة النصيب الأكبر بـ38.4 مليون جنيه إسترلينى.


وأوضحت أن ليفربول حصد مبلغ 36.5 مليون جنيه إسترلينى حيث احتل وصافة الدوري الإنجليزي فيما يأتى تشيلسى ثالثا بـ34.6 مليون جنيه إسترليني وتوتنهام صاحب المركز الرابع 32.6 مليون جنيه إسترلينى وأرسنال صاحب المركز الخامس 30.7 مليون استرليني ومانشستر يونايتد مبلغ 28.8 مليون جنيه إسترلينى.


واحتفظ مانشستر سيتى بلقب الدوري الإنجليزي للعام الثاني على التوالي.


Advertisements
المزيد عن: مكافات الدوري الانجليزي مانشستر سيتي ليفربول توتنهام الدوري الانجليزي اخبار الرياضة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
22:00
-
وادي دجلة