مفاجأة الحلقة الثامنة من "علامة استفهام".. إدوارد على قيد الحياة!





انتهت الحلقة الثامنة من مسلسل "علامة استفهام" بظهور "طارق " إدوارد، أثناء تصنته جوار نافذة أحد المكاتب، لتكشف الحلقة بأنه على قيد الحياة وليس ميتًا.





ويتبقى سؤال، هل ينسحب هيثم أحمد زكي ويترك علاج محمد رجب، بعد تهديده بأن الدماء ستسيل والألغاز التي لم يستطع حلها حتى الآن.



