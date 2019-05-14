مفاجأة الحلقة الثامنة من "علامة استفهام".. إدوارد على قيد الحياة!
الثلاثاء 14/مايو/2019 - 03:56 ص
يارا أحمد
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انتهت الحلقة الثامنة من مسلسل "علامة استفهام" بظهور "طارق " إدوارد، أثناء تصنته جوار نافذة أحد المكاتب، لتكشف الحلقة بأنه على قيد الحياة وليس ميتًا.
ويتبقى سؤال، هل ينسحب هيثم أحمد زكي ويترك علاج محمد رجب، بعد تهديده بأن الدماء ستسيل والألغاز التي لم يستطع حلها حتى الآن.
مسلسل "علامة إستفهام" يعرض على قنوات الحياة, cbc, ON E, Dmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.
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