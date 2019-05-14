انتهاء الموسم الأول لـ"حكاية أية" على قناة "المحور"





انتهى الموسم الأول من برنامج "حكاية أية" الذي تُقدمه الإعلامية وخبيرة التغذية آية حسني، وسط استعراضها لحلقة خاصة من الموسم بإختيارها لإحدى الحالات العشوائية من المُتقدمات إلى مسابقة البرنامج في أحد فقراته "سوبر ماما" المذاع عبر فضائية "المحور"، وقررت من خلالها تغيير حالة إحدى الأمهات بشكل كامل من حيث "الشعر، البشرة، الأسنان، والوزن" بشكل مختلف وبدون جراحة نهائيا.





شاركها فى الحلقة كلاً من الدكتور أحمد القفاص، عضو الجمعية الأمريكية، الذي غير شكل أسنان المُتسابقة "هبة"، وأيضاً الدكتور ماجد زيتون، استشاري السمنة والنحافة والتغذية العلاجية، الذي قام بفقدان الوزن الزائد والأمور التجميلية، مما شاركها خبير التجميل أمين، الذي قدم مكياجًا خاصًا لها، فضلًا عن ستايلست الأزياء منار أيوب.





يذكر أن الموسم الثاني سيتم عرضه بعد انتهاء عيد الفطر المُبارك، وسط فقرات عديدة متنوعة ومختلفة تخص المرأة والأسرة المصرية.



