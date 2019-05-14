تعرف على خطوات تسجيل الرغبات بموقع التنسيق لطلاب الثانوية العامة



يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصصات والمعاهد المسموحة لشعبته أو بالجامعات. ويوضح شكل (6) طريقة اختيار التخصصات أولا، ثم استعراض كافة الكليات أو المعاهد المندرجة تحت التخصص.

يختار الطالب الكلية أو المعهد الذي يرغب في الالتحاق به عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي والواردة بالجداول بهذا الدليل.



يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.



تنقسم قائمة الكليات المسموح للطالب بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابعة لها مدرسته.

يجب على الطالب اختيار كل الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له، ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وأخر شريطة استيفاء الشروط أعلاه.



يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب، التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.



وفقًا لقاعدة التوزيع الإقليمي فإن القبول في بعض الكليات والمعاهد من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة يكون من المنطقة التي تقع بها هذه الكليات والمعاهد، ويسرى ذلك على كليات التربية وشعبها، التربية النوعية وشعبها، ولا يمكن للطالب الحاصل على شهادة الثانوية العامة من خارج الإقليم أن يبدى رغبته للالتحاق بالكلية أو المعهد بهذا الإقليم، حيث يكون القبول فيها مقصورًا على الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من هذا الإقليم.



يلاحظ إنه في جميع الحالات سيقوم النظام بتنبيه الطالب في حالة عمل أي أخطاء وخصوصا في التوزيع الجغرافي المتدرج ويمكن للطالب تحريك الرغبات إلى أسفل أو أعلى باستخدام الأسهم الجانبية ↑↓ أو حتى إلغاء الرغبة بالضغط على x.



8- أصبع بطاقة الترشيح بعد الانتهاء من تسجيل الرغبات حتى تتقدم بها إلي الكلية التي بعد ظهور نتيجة مرحلته، وبعد إعلان الجامعات بدء التقديمات بهأ.

تنشر بوابة الفجر الإلكترونية، خدمة لطلاب الثانوية العامة، بنشر خطوات الاطلاع على التنسيق لطلاب الشهادة الثانوية العامة، بمرحلة التعليم الأساسي والمنتقلين إلى المرحلة التعليمية الأخيرة وهي الجامعات، والتي سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من الامتحانات.1- أدخل على موقع الحكومة الإلكترونية2- ثم أدخل إلى مكتب التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغباتك3- إدخال رقم البطاقة ورقم جلوسك طبقا لمرحلتك ويرغي تسجيل كل مرحلة وفي مواعيدها، وهي يتم تقسيمها بحسب المجموع، وفي حالة الدخول من معامل الحاسبات بالجامعات، يرجى كتابة الرقم التأكيدي في المربع الذي يليه4- ثم اضغط على الخطوة التالية5- ستظهر لك تظهر لك شاشة البيانات الأساسية لكتابة رغباتك أول مره، وفي حالة كتابتها مرة أخري ستظهر لك شاشة تعرض لك الرغبات المسجلة6- تأكد من معلوماتك الأساسية ثم اضغط الخطوة التالية، وفى حالة وجود أي بيانات خاطئة يرجي الاتصال فورا بمكتب التنسيق علي رقم 19468أو عن طريق مكاتب التنسيق الموجودة بالجامعاتتستعد الوزارة (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) بموسم تنسيق طلاب وطالبات الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2019، والتي من المقرر أن تبدأ عملية التنسيق بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.ملحوظة:-المجموع الكلى الذي يظهر للطالب يتضمن الآتي: المجموع الأصلي + درجة الحافز الرياضي (إن وجدت).الطالب المعفى من اللغة الثانية (ثانوية عامة قديمة)، يحسب له مجموع اعتباري = ( (المجموع الأصلي × 410 )÷360).الطالب المعفى من اللغة الثانية( ثانوية عامة حديثة)، يحسب له مجموع اعتباري = ( (المجموع الأصلي × 410 )÷370 ).7- ثم ستجدون شاشة اختيار وتعديل الرغبات بها 60 خانة لخالية لتسجيل رغباتك، كل ما عليك هو إدخال رغباتك بالترتيب الذي تجده مناسب لك.