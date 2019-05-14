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متحدث الجيش السوداني: استمرار الحوار اليوم مع القوى المدنية

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 03:47 ص
متحدث الجيش السوداني: استمرار الحوار اليوم مع القوى المدنية
الفريق ركن شمس الدين كباشي
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أعلن المتحدث باسم الجيش السوداني، الفريق ركن شمس الدين كباشي إبراهيم، استمرار حوار المجلس الانتقالي مع القوى المدنية، قائلا إن نقاشات ستتم ظهر اليوم لبحث النقاط العالقة حول عدد الممثلين في المجلس من العسكريين والمدنيين، وكذلك مدة الفترة الانتقالية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بثته "إكسترا نيوز"، أن المجلس الانتقالي توافق مع قوى التغيير، على ثلاثة أساسيات للهيكل "السياسي والتشريعي والسيادي"، وتوافق بشكل تام حول السلطات والمهام في كل مستوى من المستويات.

وتابع: "النقاشات التي تمت بين المجلس الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، جرت في جو من الود سادته روح وعزيمة وإصرار من الطرفين للوصول لاتفاق عاجل لفك الاختناق السياسي الذي يحيط بالبلاد"، مشيرًا إلى أن المناقشات وصلت لنتائج جيدة.
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