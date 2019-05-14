استعلم عن مخالفات المرور 2019 برقم لوحة السيارة.. خطوات تسديد قيمة الغرامة.. كيفية استخراج رخصة القيادة

استعلم عن مخالفات المرور





العقوبات الخاصة بقانون المرور الجديد

في حالة وجود زجاج فامية على السيارة، يتم توقيع غرامة من 100 إلى 300 جنيه بالإضافة إلى دفع 50 جنيه قيمة مصالحة، أما في حالة عدم ربط حزام الأمان أثناء السير، يتم توقيع غرامة من 100 إلى 300 جنيه، أما في حالة السير عكس الإتجاه يتم سحب الرخصة لمدة شهر، أما في حالة ركوب الدرجة البخارية دون خوذة الرأس يتم توقيع غرامة من 100 إلى 300 جنيه، أما في حالة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة يتم توقيع غرامة من 100 إلى 300 جنيه.





أما في حالة فرض أجرة كثيرة على المواطنين بخصوص سيارات الأجرة، والحصول على مبلغ أكثر من المفروض، ويتم توقيع غرامة من 1200 إلى 1500 جنيها، أما في حالة عدم نقل الركاب بالنسبة لسيارات الأجرة، يتم توقيع غرامة من 1200 إلى 1500 جنيها، أما في حالة القيام بأعمال غير مشروعة في السيارة في الطريق العام، يتم توقيع غرامة من 100 إلى 300 جنيها.



ويعتمد هذا القانون على النقط، وذلك بمعني أن يكون لكل سائق ثلاثون نقطة، وعند القيام بكل مخالفة يتم الخصم من تلك النقاط، على أن تكون الفئات مقسمة لشرائح يبلغ عددها خمس شرائح، وسوف نقدم لكم العقوبات الخاصة بقانون المرور كالآتي:



- السير بالمواد المحظور السير بها يتم دفع غرامة تتراوح من مائتي جنيه إلى خمسة آلاف.

- التعدي على أحد القائمين على المرور يتم دفع غرامة تتراوح مابين ثلاثمائة جنيه إلى ألف ونصف جنيه.



استعلم عن مخالفات المرور

في حالة ترك السيارة معطلة على الطريق دون الإبلاغ عن وجود عطل بها يتم دفع مبلغ مالي متراوح مابين مائتي جنيه حتى ألفي جنيه.



عند مخالفة أحد ضباط المرور يتم دفع غرامة تتراوح مابين خمسمائة جنيه حتى ألف جنيه.



إذا تمت القيادة والقائد كان متعاطي لمخدر يتم دفع مبلغ مالي من ألف جنيه حتي ثلاثة آلاف جنيه.



إذا كانت السيارة لا تحمل لوحة معدنية يتم دفع غرامة مقدارها ألف وخمسمائة جنيه.



إذا تم استخدام أي أجهزة تحاول التأثير على جهاز الرادار يتم دفع مبلغ مالي متراوح مابين ألفين إلى ثلاثة آلاف جنيه.



في حالة عدم وجود طفاية حريق بداخل السيارة يتم دفع غرامة مالية مقدراها 300 جنيه.



كيفية استخراج رخصة القيادة للسيارة

1- أن لا يقل السن عن 18 عامًا للرخصة التي تصدر بغرض الاستخدام الخاص.

2 – أن لا يقل سن قائد السيارة عن 21 عامًا للرخص التي تصدر بغرض الاستخدام المهني.

3 – اللياقة الصحية، وذلك من خلال فحص طبي بمراكز معتمدة من الإدارة العامة للمرور.

4 – أن يكون طالب الرخصة حاصل على شهادة تعليمية أو شهادة محو الأمية.

5 – الحصول عى القبول عقب اجتياز دورة تدريبية فى أساسيات القيادة الآمنة باحدى مراكز تعليم القيادة بإدارة المرور.

6 – يتم تحدد قواعد وشروط لازمة لإجراء الاختبار الفنى لقيادة السيارة وحالات الإعفاء منها وتكلفة مصاريف الاستخراج.

7 – يخدع طالب الرخصة الى عمل تحليل للكشف عن المواد المخدرة قبل تسليم الرخصة.

8- يكون طالب الترخيص ليس عليه أحكام فى إحدى الجرائم الجنائية سواء المخدرات أو المخلة بالشرف أو ضبط صاحب الرخصة فى حالة سكر أو الجرائم الإهاربية.

9- عدم وجود اى أحكام سابقة فى جريمة قتل أو إصابة بسبب أو أثناء قيادة مركبة.

10- كما يقدم طالب الرخصة 4 صور شخصية 4×6 وشهادتين طبيتين “باطنة ونظر” وصورتين من بطاقة الرقم القومي.

الاستعلام عن مخالفات المرور، أصبح من السهل أن يتم التعرف على المخالفات المرورية، وذلك عن طريق الرقم الموجود على اللوحة المعدنية الخاصة بالسيارة، حيث يتم إرسال رسالة قصيرة برقم اللوحة المعدنية إلى الرقم 93222 والتكلفة 150 قرش للرسالة الواحدة، أو يمكن الاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني الذي أطلقته الحكومة المصرية، وسوف نقدم لكم في هذه المقالة.وقام المجلس الأعلى لرئاسة الوزراء بإقرار قانون المرور الجديد، وذلك لمحاولة الحد من الحوادث التي قد انتشرت في الآونة الأخيرة، والتي كانت من أهم أسبابها هو عدم التزام السائقين، سواء سائقي السيارات الملاكي أو الأجرة، فجاء هذا القانون بقواعد وأسس عالمية للمرور، مع توقيع أقصى أنواع العقوبات على من لم يلتزم بالقانون.