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"الانتقالي السوداني": حالة من الاستفزاز يتبعها البعض وتصعيد المحتجين أدى إلى استشهاد رائد

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 03:41 ص
الانتقالي السوداني: حالة من الاستفزاز يتبعها البعض وتصعيد المحتجين أدى إلى استشهاد رائد
الفريق أول هاشم عبدالمطلب
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قال الفريق أول هاشم عبدالمطلب رئيس الأركان المشتركة للجيش السوداني، إن هناك حالة من الاستفزاز يقوم بها البعض تجاه قوات الجيش.

وأضاف عبدالمطلب، خلال مؤتمر صحفي نقلته "سكاي نيوز" عربية: "عساكرنا وضباطنا مش بيتحملوا الفوضى"، مشيرا إلى أن التصعيد الذي قام به بعض المحتجين أدى إلى استشهاد رائد، وإصابة مقدم آخر في حالة خطرة.

وتابع أن شهود العيان يؤكدون أن الرصاص جاء من مكان خارج التجمعات العسكرية وليس رصاص من الجيش.
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