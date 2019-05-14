موعد وشروط التقديم في التمريض العسكري 2019

مكان التقديم





شروط التقديم

ألا يقل المجموع للحاصلين على الثانوية العامة (علمي علوم) أو الأزهرية (علمي)، عن 60%.

ألا تقل درجة اللغة الانجليزية عن 70%.

ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عامًا ولا يزيد عن 21 عامًا في أول أكتوبر 2018م.

أن يكون المتقدم (طالب طالبة) مصري الجنسية ومن أبوين مصريين ليس عن طريق التجنيس.

أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك وغير من متزوج متزوجة ولا يسمح بالزواج إلا بعد التخرج.

أن يجتاز الاختبارات المحددة للقبول (طبية- نفسية – لياقة بدنية – كشف هيئة – التحاليل الطبية).

يشترط موافقة ولي الأمر على الالتحاق بالقوات المسلحة.

ألا يكون قد التحق بالقوات المسلحة سابقًا وتم رفده.

يحق للمعهد اسبعاد من تأكد عدم لياقته طبيًا أثناء المناظرة الطبية النهائية.

لا يحق للفرد المتقدم الالتحاق بالكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى التى تمنح درجة بكالوريوس التمريض.



طريقة التقديم - بالنسبة للذكور

يتم سحب ملفات التقديم من أماكن سحب ملفات القبول من:

المعهد الصحى للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى.

المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض ذكور بكوبرى القبة.



طريقة التقديم - بالنسبة للإناث

يتم سحب ملفات التقديم من أماكن سحب ملفات القبول من:

المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمعادى.

المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمركز الطبى العالمى.

المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالإسكندرية.

المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بسوهاج.

المعهد الصحى للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال.



موعد التقديم

يتم التقديم اعتبارًا من أول يوليو وحتى 14 أغسطس 2018م، ويتم تقديم الملفات اعتبارًا من 15 يوليو وحتى 26 أغسطس 2018م، على أن يتم تقديم الملف في المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض ذكور بكوبرى القبة، أما بالنسبة للإناث فيتم تقديم الملفات في المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمعادى.



مميزات معاهد التمريض العسكري

يمنح الخريج درجة رقيب متطوع بالقوات المسلحة.

يحصل الطالب على مكافأة مالية خلال فترة التدريب.

يحصل على مرتب شهري بعد التخرج.

الاشتراك في نوادي ضباط الصف.

العلاج المجاني للطالب ولأسرته أثناء التدريب وبعد التخرج في المستشفيات العسكرية.

يؤهل الطالب للحصول على منح دراسية داخل وخارج مصر.



الأوراق المطلوبة للتقدم في التمريض العسكري 2018

أصل شهادة ميلاد كمبيوتر.

نموذج واحد جند للذكور.

8 صور شخصية حديثة.

البطاقة الشخصية لمن تجاوز 16 سنة.

شهادة النجاح.

الصحيفة الجنائية للطالب وولي الأمر.

نموذج 9 جند للذكور وختمة من التجنيد والتعبئة.



نظام الدراسة بالمعهد

مدة الدراسة بالمعهد الفني للتمريض العسكري، سنتان دراسيتان، للحصول على الدبلوم الصحى ويحصل الخريج على درجة رقيب متطوع بالقوات المسلحة، ومتاح له التدرج في الترقيات للرتب الأعلى، الدراسة هى نفس المناهج المقررة بالمعاهد المناظرة لها بوزارة التعليم العالى، فضلًا عن إمكانية إيفاد المتفوقين في بعثات علمية للخارج في أفرع التمريض المختلفة.



بدائل أخرى للبنات في الكليات العسكرية

يتاح للفتيات الالتحاق بالمجال العسكري في عدة كليات، بعد التخرج من الجامعات وقد وضعت كل منها شروط للالتحاق بها وهي:



أولا: كلية الضباط المتخصيين بأكاديمية الشرطة في التخصصات (للبنات) 2018:

علاج طبيعى

إعلام

تمريض

خدمة اجتماعية آداب اجتماع وعلم نفس.

سياحه وفنادق.

اللغات (إنجليزى – روسي – فرنسي – ألماني – إيطالي).



ثانيًا: كلية الضباط المتخصصين في الكلية الحربية

ويوجد فرص أخرى للبنات الراغبين في الالتحاق في كلية الضباط المتخصصين بالكلية الحربية إلا أن هناك تخصصات مطلوبة وهي:

الطب البشري.

علاج طبيعي.

صيدلة.

تمريض.

هندسة حاسبات.

فنون جميلة "جرافيك".

خدمة اجتماعية.

الآداب "علم نفس – اجتماع – مكتبات".

ألسن فرنسي.

أداب فرنسي.

كليات اللغات "صيني – إسباني".



كيفية التقديم في مدارس التمريض العسكري (موعد التقديم غير محدد حتى الآن)

الأوراق المطلوبة لدبلوم التمريض العسكري

شهاده ميلادك كمبيوتر اصل وصورة منها.

شهاده النجاح اصل وصورة منها.

بيان النجاح موضح به الدرجات.

القيد العائلي

صورة من البطاقه الشخصيه للطالب إذا كان قد وصل لسن 16 سنه.

صحيفة الحالة الجنائية للطالب ووالده.

إقرار من ولي أمر الطالب بالموافقة على دخوله القوات المسلحة

شهادة حسن سير وسلوك.

عدد 8 صور شخصية 4X6

عدد 2 صورة عائلية تضم الدرجة الأولى من العائلة فقط على خلفية بيضاء.

أعلنت القوات المسلحة تحت قيادة الفريق محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قبول دفعة جديدة من المتطوعين للمعاهد الصحية للقوات المسلحة من الجنسين، من الحاصلين على الثانوية العامة (علمي علوم) والأزهرية (علمي) خريجي العام الدراسي 2017/2016م، 2018/2017م، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اللواء طبيب مجدي أمير، مدير الخدمات الطبية للقوات المسلحة للإعلان عن موعد وشروط التقديم للتمريض العسكري 2018.يتم التقديم للراغبين من الذكور بالمعهد الصحي بحوش عيسى للذكور.يتم التقديم للراغبين من الإناث بالمعهد الصحي بأحمد جلال.