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الأهلي يطلب إنهاء مبارياته قبل أمم إفريقيا 2019

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 03:45 ص
الأهلي يطلب إنهاء مبارياته قبل أمم إفريقيا 2019
الأهلي والزمالك
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محمد الصو
 
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ينوي مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مخاطبة مجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة هانى أبوريدة، لخوض مبارياته المتبقية ببطولة الدوري، قبل انطلاق منافسات الأمم الإفريقية 2019.

 

 

ويرغب مجلس الأهلي، في إنهاء الموسم الحالى مبكرًا خاصة أن الفريق يتبقى له 4 مباريات فقط ومن الممكن خوضها قبل البطولة القارية.

 

 

ويسعى الأهلي لإنهاء موسمه مبكرا من أجل تحديد مكان ومدة معسكر الإعداد للموسم الجديد بعدما قامت الشركة الراعية بوضع عدة خيارات خارجية لم يتم حسمها بسبب غموض موعد انتهاء الدوري

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