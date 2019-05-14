بيبو يكشف عن أول إنذار أحمر على يد التابعي: شدني من ودني

كشف خالد بيبو نجم النادي الأهلي والإسماعيلي السابق عن أن بشير التابعي نجم دفاع الزمالك تسبب في طرده، في نهائي بطولة كأس مصر بين الزمالك والدرواويش.





وأضاف بيبو في حواره ببرنامج القاهرة اليوم الذي يبث عبر فضائية اليوم ، من تقديم جمال عنايت وبثينة توكل: "بشير التابعي قام بنرفزتي وشدني من ودني إللى كنت عامل فيها عملية، فقمت بضربه في وشه، ليوجه الحكم حين ذاك أول طرد لي في حياتي"