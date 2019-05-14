مفاجأة.. "قمر" المقتولة في "ولد الغلابة" شقيقة محمد سامي! (فيديو)





أثارت شخصية "قمر" بعد قتلها علي يد شقيقها حمزة "كريم عفيفي" خلال أحداث مسلسل "ولد الغلابة" الجدل ونال المشهد علي إعجاب متابعي المسلسل.





شخصية "قمر" تجسدها الفنانة ريم سامي، وهي شقيقة مخرج العمل محمد سامي، ولكن استطاعت أن تتفوق علي نفسها في هذا الدور وتظهر بهذا الأداء وتجذب انتباه الجمهور.





تدور أحداث "ولد الغلابة" حول رجل صعيدي يُدعى "عيسى" يعاني الفقر، يضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية، والثانية يعمل ليلاً سائق لدى "ضاحي"، ومع تصاعد الأحداث يُجبر على فعل أشياء تتعارض مع مبادئه، وتشتعل الحرب بينه وبين " ضاحي".





"ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا ومي عمر صفاء الطوخى ومحمد ممدوح وإدوارد و انجى المقدم، هبه مجدي، ريم سامى، أحمد ماجد ، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي







