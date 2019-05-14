كريستيانو رونالدو مثل إبراهيموفيتش

ناقش ماسيليمانو أليجري مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي كتابه الجديد "إنه بسيط للغاية" وسط اهتمام كبير من الصحف الإيطالية.

وتطرق أليجري المناقشة إلى الحديث عن كريستيانو رونالدو، وبدأ مقارنته مع لاعبه السابق في ميلان زلاتان إبراهيموفيتش قائلًا: "فيما يتعلق بالعقلية فهو أقوى من أي شخص آخر، دائمًا ما يخلق لنفسه أهدافًا ليحققها إنه اللاعب الذي فاز بكل شيء، وفي سن الـ 34 لا يزال يشعر بالجوع للبطولات، إنه قاتل في هذا الشأن، لديه عزيمة لا تُصدق".

وأضاف أليجري الذي قاد يوفنتوس للفوز بخمسة ألقاب متتالية للدوري الإيطالي: "ينبغي علينا جميعًا التعلم من رونالدو، لقد تعلمت الكثير منه، لأنه ليس متاحًا للجميع العمل مع أفضل لاعب في العالم".

وأردف: "على سبيل المثال، صباح السبت الماضي خضنا تدريبًا وقسمت اللاعبين إلى مجموعتين، لقد كان مرحًا وهذا جعله يفوز في التدريبات، لقد شرحت له هذا وكتبت عن إبراهيموفيتش فيما يتعلق بالأمر نفسه، فكرته عن المرح تجلب الانتصارات، وأخبرته أنه ليس بمقدور أي شخص فعل ذلك".

وواصل: "في ميلان، كان لديّ إبراهيموفيتش الذي كان يغضب لمجرد تمريرة خاطئة، أخبرته إن كان الجميع في نفس موهبته إذن لن يكون هناك مشكلات في عالم كرة القدم، يصعب على الآخرين الارتقاء إلى هذا المستوى".

واختتم أليجري: "ينبغي على لاعبي هذا المستوى أن يتحلوا بالتواضع كي لا يجعلوا الأمور أصعب على من هم أقل منهم، هذه إحدى حقائق الحياة وليست حكرًا على كرة القدم، في هذا الشأن رونالدو جيد للغاية".