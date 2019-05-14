شاهد.. كيف سخر أبطال "الواد سيد الشحات" من نجوم التسعينات (فيديو)

شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "الواد سيد الشحات" سخرية كل من أحمد فهمي ومحمد عبدالرحمن وهنا الزاهد من نجوم التسعينيات.

وحاول أبطال المسلسل الثلاثة الإيقاع ب"ميمي"، التي تجسد دورها الفنانة إيناس مكي، المغرمة بهذه الحقبة الزمنية، عن طريق إيهامها بشراء أشياء ظهرت مع الفنانين في الأعمال الفنية التي ظهرت في هذه الفترة، من متحف التسعينيات.

وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.





"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أسامة.