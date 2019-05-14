أليجري: رونالدو أقوى شخص في العالم
بدأ ماسيليمانو أليجري مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي مناقشة كتابه الجديد "إنه بسيط للغاية" وسط اهتمام كبير من الصحف الإيطالية.
وتطرق أليجري المناقشة إلى الحديث عن كريستيانو رونالدو، وبدأ مقارنته مع لاعبه
السابق في ميلان زلاتان إبراهيموفيتش قائلًا: "فيما يتعلق بالعقلية فهو أقوى من
أي شخص آخر، دائمًا ما يخلق لنفسه أهدافًا ليحققها إنه اللاعب الذي فاز بكل شيء، وفي
سن الـ 34 لا يزال يشعر بالجوع للبطولات، إنه
قاتل في هذا الشأن، لديه عزيمة لا تُصدق".
وأضاف أليجري الذي قاد يوفنتوس للفوز بخمسة ألقاب متتالية للدوري الإيطالي:
"ينبغي علينا جميعًا التعلم من رونالدو، لقد تعلمت الكثير منه، لأنه ليس متاحًا
للجميع العمل مع أفضل لاعب في العالم".
وأردف: "على سبيل المثال، صباح السبت الماضي خضنا تدريبًا وقسمت اللاعبين
إلى مجموعتين، لقد كان مرحًا وهذا جعله يفوز في التدريبات، لقد شرحت له هذا وكتبت عن
إبراهيموفيتش فيما يتعلق بالأمر نفسه، فكرته عن المرح تجلب الانتصارات، وأخبرته أنه
ليس بمقدور أي شخص فعل ذلك".
وواصل: "في ميلان، كان لديّ إبراهيموفيتش الذي كان يغضب لمجرد تمريرة خاطئة،
أخبرته إن كان الجميع في نفس موهبته إذن لن يكون هناك مشكلات في عالم كرة القدم، يصعب
على الآخرين الارتقاء إلى هذا المستوى".
واختتم أليجري: "ينبغي على لاعبي هذا المستوى أن يتحلوا بالتواضع كي لا
يجعلوا الأمور أصعب على من هم أقل منهم، هذه إحدى حقائق الحياة وليست حكرًا على كرة
القدم، في هذا الشأن رونالدو جيد للغاية".
- أليجري لن يغير من أسلوبه أمام برشلونة بدوري الأبطال
- أليجري: مقارنة ديبالا بـ "ميسي ورونالدو" أضرت به
- قوة يوفنتوس تصطدم بطموح توتنهام وهاري كين بدوري أبطال أوروبا
- قبل كريستيانو رونالدو.. تعرف على 5 نجوم أثبتوا قيمتهم بعد الثلاثين
- رئيس نابولي ينفي الهجوم على يوفنتوس بسبب رونالدو
- أليجري: رونالدو غاضب وغيابه عن حفل "اليويفا" أمر شخصي
- أنشيلوتي: رونالدو يستحق الفوز بالكرة الذهبية
- المدير الرياضي ليوفنتوس يستبعد عودة بوجبا
- درس أياكس يفضح عجز يوفنتوس التكتيكي