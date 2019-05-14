ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وظائف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجميع التخصصات والمؤهلات

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 07:24 ص
وظائف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجميع التخصصات والمؤهلات
فرص عمل
Advertisements
طباعة
الفجر
 
Advertisements

أعلنت الحكومة المصرية اليوم عن وظائف حكومية خالية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مصر، ووظائف لأعضاء هيئة التدريس والوظائف الإدارية والفنية لجميع التخصصات في العديد من الكليات

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وظائف شاغرة حكومية
إعلان وظائف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمنشور اليوم ضمن وظائف الصحف المصرية القومية، وبالتحديد بجريدة الأهرام يحتوى على وظائف خالية في الكليات التالية:

وظائف جامعة الجلالة.
وظائف جامعة الملك سلمان الدولية.
وظائف جامعة العلمين الدولية.
وظائف جامعة المنصورة الجديدة.
وتعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب الترشح للوظائف بالجامعات

الأربعة على النحو التالي:
وظائف القيادات الجامعية.
وظائف أعضاء هيئة تدريس "أستاذ، أستاذ مساعد، مدرس"
أخصائيون في تكنولوجيا المعلومات.
موظفون لكافة المواقع الإدارية والفنية.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
22:00
-
وادي دجلة