وظائف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجميع التخصصات والمؤهلات

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أعلنت الحكومة المصرية اليوم عن وظائف حكومية خالية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مصر، ووظائف لأعضاء هيئة التدريس والوظائف الإدارية والفنية لجميع التخصصات في العديد من الكليات



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وظائف شاغرة حكومية

إعلان وظائف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمنشور اليوم ضمن وظائف الصحف المصرية القومية، وبالتحديد بجريدة الأهرام يحتوى على وظائف خالية في الكليات التالية:



وظائف جامعة الجلالة.

وظائف جامعة الملك سلمان الدولية.

وظائف جامعة العلمين الدولية.

وظائف جامعة المنصورة الجديدة.

وتعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب الترشح للوظائف بالجامعات



الأربعة على النحو التالي:

وظائف القيادات الجامعية.

وظائف أعضاء هيئة تدريس "أستاذ، أستاذ مساعد، مدرس"

أخصائيون في تكنولوجيا المعلومات.

موظفون لكافة المواقع الإدارية والفنية.