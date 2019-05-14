التنورة وتخليد الشهداء أهم ملامح ملاعب بني سويف برمضان (صور)

تشهد مراكز الشباب بمحافظة بنى سويف حالة من التوهج والتألق وذلك منذ بداية شهر رمضان الكريم , وخلال ال 10 ايام الاولى نجحت معظم مراكز الشباب فى رسم البسمة والرضا على كافة الشباب بالمحافظة وذلك لبدء الدورات الرمضانية والانضطة المختلفة بموعدها بجانب التنظيم الجيد وادخال فقرات التنورة والفنون الشعبية بحفل افتتاح الدورات وتخليد شهداء الوطن كما حدث بمركز شباب نديل.









الدورات الرمضانية الكروية بملاعب مراكز شباب محافظة بنى سويف تأتى فى اطار رعاية الدكتورأشرف صبحى , وزير الشباب والرياضة والمستشارهانى عبدالجابر , محافظ بنى سويف وأحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة ببنى سويف.









-كأس الشهيد محمود صبرى









بدأت فعاليات دورة الوفاء الرمضانية "كأس الشهيد محمود صبرى" بمركز شباب دنديل والتى تأتى برعاية سلامه الناظر احد قيادات مركز ناصر , وشهد حفل الافتتاح تعدد الفقرات ما بين مدح الرسول وشعر وتنورة بمشاركة قصر ثقافة بنى سويف وتنظيم متميز من اللجنة المنظمةومسوؤلى مركز شباب دنديل ، ومشاركة فعالة من كافة مراكز الشباب.









وبمدينة بنى سويف افتتح أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة ببنى سويف ومصطفى ابراهيم وكيل المديرية للرياضة ومحمودعزت منسق مجلس الشباب المصرى بالمحافظة الدورة الرمضانية فى كرة القدم ، التى يقيمها فرع المجلس بالمحافظة على ملعب نادى الشباب بمدينة بنى سويف العاصمة برعاية محافظ بنى سويف المستشار هانى عبدالجابر ، بمشاركة 16 فريق يمثلون مدن ومراكز المحافظة.









وتضمن حفل الافتتاح السلام الجمهورى و كلمات للحضور قبل مبارة الافتتاح التى فاز فيها فريق مجلس الشباب على نادى معلمين ببا 2 – صفر وأدار المباراة الحكمان سيد شلبي و محمد عصام وذلك بحضور محمد فاروق الحكم الدولى السابق ، ومحمد شاكر نجم الاهلى وبنى سويف وحمدى سعد رئيس لجنة الحكام ، و مجدى صالح مدير نادى الشباب ، وشعبان العزالى مشرف عام النشاط ، وعبدالله سيف مشرف النشاط الرياضى بالنادى ، واعضاء مجلس الشباب ببنى سويف.









وبمركز شباب ببا تم افتتاح الدورة الرمضانية على روح المرحوم /عادل عكاشة بحضور هانى الجويلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا ووكلاء مديرية الشباب والرياضة وهشام سليم وعبدالله مبروك نواب البرلمان والقيادات التنفيذية والشبابية بمركز ببا وتخلل الحفل بعض العروض الرياضية والفنية والكشفية.









كما بدأت الدوره الرمضانيه ﻻعضاء مركز شباب الميمون بمشاركة عدد 22 فريق بكل فريق عدد9 تستمر علي مدار شهر رمضان المبارك.









كما بدأت الدورات الرمضانية بمراكز شباب بني سليمان البحرية التابع لإدارة الواسطى ومركز شباب اقفهص بمركز الفشن وكذلك الدوره الرمضانية فى كرة القدم بمركز شباب الشناويه التابع لاداره شباب ناصر والدوره الرمضانية فى كرة القدم بمركز شباب أشمنت التابع لاداره شباب ناصر



