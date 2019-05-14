وظائف خالية في الحكومة المصرية لشهر مايو 2019

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الحكومة المصرية تعلن من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي بوابة الحكومة المصرية عن حاجتها لشغل وظائف خالية في القطاعات والهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة، حيث أعلنت كل من وزارة الكهرباء والطاقة والتنمية المحلية والزراعة عن حاجتهم إلى شغل وظائف حكومية خالية.



وظائف الحكومة المصرية

تعلن الحكومة المصرية عن كافة إعلانات الوظائف الخالية المتاحة بها من خلال موقع بوابة الحكومة الإلكترونية، الذي يختص بعرض الوظائف الحكومية الخالية بمختلف التخصصات، وكذلك الشروط والخبرات والمستندات المطلوبة ومواعيد التقدم لتلك الوظائف.



وظائف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي:

مدير عام منطقة الفيوم.

شروط التقديم بالوظائف:

حاصل على مؤهل عالي مناسب.

تتاح تلك الوظائف للجنسين.

القدرة على القيادة والتوجيه.

اجتياز البرنامج التدريبي لشغل الوظيفة.

قضاء مدة بينية لا تقل عن عامين في وظائف من الدرجة الأدنى مباشرة.

علما بأن فترة التقدم لتلك الوظائف خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 16-4-2019 وحتى 15-5-2019.



وظائف وزارة التنمية المحلية:

وكيل أول وزارة.

شروط التقديم بالوظائف:

حاصل على مؤهل عالي مناسب.

تتاح تلك الوظائف للجنسين.

قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في وظائف من الدرجة الأدنى، وذلك للمتقدمين من داخل الجهاز الإداري للدولة.

قضاء مدة لا تقل عن 18 عامًا، وذلك للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

علما بأن فترة التقدم لتلك الوظائف خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 16-4-2019 وحتى 16-5-2019.



وظائف وزارة الكهرباء والطاقة:

نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية والإدارية.

رئيس قطاع الشئون الفنية.

رئيس قطاع التشغيل والصيانة.

مدير عام توليد الكهرباء المباشر.

مدير عام الشؤون الفنية.

مدير عام العلاقات الخارجية والاتفاقيات.

شروط التقديم بالوظائف:

أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي مناسب لكل من نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية والإدارية – مدير عام العلاقات الخارجية والإتفاقيات.

أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل هندسي عالي مناسب لطبيعة العمل لكل من رئيس قطاع الشئون الفنية – رئيس قطاع التشغيل والصيانة – مدير عام توليد الكهرباء المباشر.

أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس تجارة أو ما يعادلها بالنسبة لوظيفة مدير عام الشئون الفنية.

تقدم طلبات راغب العمل على النموذج المعد لذلك بمقر اللجنة الدائمة للوظائف القيادية الكائن بشارع الدكتور إبراهيم أبو النجا بمدينة نصر.

علما بأن فترة التقدم لتلك الوظائف حتى يوم الأربعاء الموافق التاسع والعشرين من شهر مايو الجاري.