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عاجل.. سرقة منزل مدرب بيراميدز

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 02:56 ص
عاجل.. سرقة منزل مدرب بيراميدز
رامون دياز
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أحمد الهواري
 
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كشفت صحيفة أوليه الأرجنتينية عن تعرض منزل رامون دياز المدير الفني لفريق بيراميدز المصري للسرقة في الساعات الماضية.


وذكرت الصحيفة أن منزل رامون دياز قد تم سرقة بعض الأموال منه وبعض المجوهرات بالإضافة لبعض الجوائز التي كانت بالمنزل.


يذكر أن دياز كان قد تعرض لحادث سرقة في ديسمبر ٢٠١٦ في أحد المنازل التي يمتلكها بالأرجنتين.

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