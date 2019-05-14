مذبحة "زيدان" في ريال مدريد

أبلغ زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني أولى ضحايا مذبحة النجوم المنتظرة، بالبحث عن نادٍ جديد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لعدم حاجة الفريق لخدماته في المرحلة القادمة.









واجتمع زيدان مع حارسه الأمين كيلور نافاس، ليخبره بقرار الإدارة النافذ بالاستغناء عنه في الميركاتو الصيفي، وذلك بالرغم من أن الدولي الكوستاريكي، كان حامي عرينه في مواسم احتلال القارة العجوز.









واستقبل نافاس رسالة مدربه الفرنسي بصدر رحب، محافظا على صورته الاحترافية التي أظهرها طيلة الفترة الماضية، تحديدا منذ أن خسر معركة الحارس الأول مع العملاق البلجيكي تيبو كورتوا، إذ يكتفي بالالتزام في تدريباته واستغلال فرص اللعب النادرة، دون أن يفتعل ولو مشكلة واحدة.









وكشفت صحيفة "آس" عن أن قائمة زيدان للرحيل عن ريال مدريد ستضم لاعبين جدد مثل جاريث بيل.











