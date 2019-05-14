"هل هلالك" يجذب جمهور الشاشة الفضية.. و"القومية للفنون" تحيي ليلته الثالثة (صور)
واصل قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، فعاليات اليوم الثالث لبرنامج "هل هلالك" مساء أمس الاثنين، الذي يقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، بساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.
وقد نجح برنامج "هل هلالك" فى جذب عدد كبير من جمهور الشاشة الفضية، إلى أرض ساحة الهناجر للاستمتاع برائعة سيد مكاوى وصلاح جاهين وصلاح السقا، أوبريت " الليلة الكبيرة " الذى يشارك به البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار.
ومع تراثنا الفنى الشعبى، تفاعل الجمهور مع استعراضات الفرقة القومية للفنون الشعبية، وهى أحد أعرق الفرق الفنية التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الدكتور عادل عبده، حيث اختتمت الفرقة الحفل بمجموعة من أشهر استعراضاتها منها "الموشح، المجوز، الفتوات، الحجالة، أم الخلول" إلى جانب فقرة التنورة، كما قدم السيرك القومى باقة متنوعة من الفقرات منها " التوازن، الساحر، الخناجر، الحربة الصينية، الديابلو" إلى جانب تقديم ديفيليه من المهرجين، وشخصية شارلى شابلن".
وسعيا وراء تنمية روح الإبداع والإبتكار لدى البراعم المصرية، تهتم وزارة الثقافة بإقامة الورش الفنية لهم، ويحرص الآباء والأمهات على اصطحاب أطفالهم، هواة الرسم والتلوين والأعمال الفنية الورقية، إلى "ركن الطفل" الذى يرحب هذا العام أيضا بأصحاب القدرات الخاصة، ويحرص على تواجد أماكن وأعمال لهم خصيصا، تحت إشراف الفنانة سها كحيل.
يذكر أن قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، يقدم برنامج "هل هلالك" للسنة الرابعة على التوالى بعد ماحققه من نجاح جماهيرى كبير طوال الأعوام الماضية كخدمة ثقافية وفنية تقدم مجانا للجمهور، ويبدأ البرنامج هذا العام يوميا ٩م فى الفترة من ٦ رمضان حتى ٢٠ رمضان، بساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.