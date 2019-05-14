"هل هلالك" يجذب جمهور الشاشة الفضية.. و"القومية للفنون" تحيي ليلته الثالثة (صور)





واصل قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، فعاليات اليوم الثالث لبرنامج "هل هلالك" مساء أمس الاثنين، الذي يقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، بساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.





وقد نجح برنامج "هل هلالك" فى جذب عدد كبير من جمهور الشاشة الفضية، إلى أرض ساحة الهناجر للاستمتاع برائعة سيد مكاوى وصلاح جاهين وصلاح السقا، أوبريت " الليلة الكبيرة " الذى يشارك به البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار.



