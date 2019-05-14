مهاجم ومدافع مرشحان لحراسة مرمى الزمالك
الثلاثاء 14/مايو/2019 - 02:33 ص
الفجر الرياضي
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تدرب عمر السعيد ومحمود علاء ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على حراسة المرمى تحسبًا لأي ظرف طارئ أمام نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.
وجهز كريستيان جروس المدير الفني للزمالك المهاجم عمر السعيد والمدافع محمود
علاء ليكون واحد منهما حارس مرمى ثان في مباراة نهضة بركان لأن الفريق الأبيض
يمتلك حارسًا واحدًا فقط في المباراة وهو عمر صلاح في ظل إصابة الحارس الثاني عماد
السيد بكسر في الإصبع و غياب محمود عبد الرحيم جنش بداعي الإيقاف بعد طرده في إياب
نصف النهائي.
وكان عمر السعيد قد حرس مرمى الزمالك لدقائق قليلة وترك مهامه الهجومية في مباراة
النجم الساحلي التونسي في إياب نصف النهائي.
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