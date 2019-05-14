زوج يقتل زوجته بسبب لعبة "ببجي - Pubg" المشهورة في بوليفيا

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على الزوجات أن يتخدوا الحذر بعد جريمة خطيرة خطيرة وقعت في دولة بوليفيا الواقعة في القارة الأمريكية الجنوبية، وعلى كل زوج أن يحترم كلام زوجته، فهذه الجريمة هزت بوليفيا منذ أيام قليلة، وبطل هذه الجريمة خوسيف سالامنكا البالغ من العمر 30 سنة الذي قتل زوجته فانيا بسبب لعبة ببجي المشهورة، وحدثت الجريمة في عاصمة بوليفيا لاباز وكان قد حدث خلاف وضرب بين الزوجين.



وقعت الجريمة في مدينة لاباز بينما كان خوسيف سالامنكا عاد من عمله في الخامسة مساء، وبدأ يلعب اللعبة المشهورة ببجي، وكانت زوجته تصرخ في وجهه وفق ما أفادت مواقع بوليفية، واستمر الخلاف بين الزوجين إلى أن سمع الجيران ضرب وصراخ وخرجوا ليعرفوا مايحدث، وعندما دخلوا وجدوا الزوجة واقعة على الأرض.



وهرب الزوج بعد ذلك وتم نقل الزوجة فورا إلى مستشفى العاصمة، ومازلت الشرطة البوليفية مستمرة في البحث عن خوسيف القاتل، وذكر أحد شهود عيان أن الزوج دفع زوجته واصتدمت برأسها، وبعد عدة أيام توفيت الزوجة إثر نزيف الدم داخل الدماغ رغم محاولات الأطباء، وأكدت الشرطة اعتقال خوسيف سالامنكا بعد القبض عليه بعد محاولة الهرب خارج البلاد، وقد حدث عدة حوادث وجرائم بسبب ألعاب الفيديو وسجلت العديد من الدول جرائم قتل وضرب بسبب لعبة ببجي المشهورة وحدث في الآونة الأخيرة الكثير من الجرائم منذ ظهور لعبة ببجي وفري فاير والعديد من ألعاب الفيديو.



