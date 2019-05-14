ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

زوج يقتل زوجته بسبب لعبة "ببجي - Pubg" المشهورة في بوليفيا

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 03:45 ص
زوج يقتل زوجته بسبب لعبة ببجي - Pubg المشهورة في بوليفيا
لعبة ببجي - Pubg
Advertisements
طباعة
الفجر
 
Advertisements
على الزوجات أن يتخدوا الحذر بعد جريمة خطيرة خطيرة وقعت في دولة بوليفيا الواقعة في القارة الأمريكية الجنوبية، وعلى كل زوج أن يحترم كلام زوجته، فهذه الجريمة هزت بوليفيا منذ أيام قليلة، وبطل هذه الجريمة خوسيف سالامنكا البالغ من العمر 30 سنة الذي قتل زوجته فانيا بسبب لعبة ببجي المشهورة، وحدثت الجريمة في عاصمة بوليفيا لاباز وكان قد حدث خلاف وضرب بين الزوجين.

وقعت الجريمة في مدينة لاباز بينما كان خوسيف سالامنكا عاد من عمله في الخامسة مساء، وبدأ يلعب اللعبة المشهورة ببجي، وكانت زوجته تصرخ في وجهه وفق ما أفادت مواقع بوليفية، واستمر الخلاف بين الزوجين إلى أن سمع الجيران ضرب وصراخ وخرجوا ليعرفوا مايحدث، وعندما دخلوا وجدوا الزوجة واقعة على الأرض.

وهرب الزوج بعد ذلك وتم نقل الزوجة فورا إلى مستشفى العاصمة، ومازلت الشرطة البوليفية مستمرة في البحث عن خوسيف القاتل، وذكر أحد شهود عيان أن الزوج دفع زوجته واصتدمت برأسها، وبعد عدة أيام توفيت الزوجة إثر نزيف الدم داخل الدماغ رغم محاولات الأطباء، وأكدت الشرطة اعتقال خوسيف سالامنكا بعد القبض عليه بعد محاولة الهرب خارج البلاد، وقد حدث عدة حوادث وجرائم بسبب ألعاب الفيديو وسجلت العديد من الدول جرائم قتل وضرب بسبب لعبة ببجي المشهورة وحدث في الآونة الأخيرة الكثير من الجرائم منذ ظهور لعبة ببجي وفري فاير والعديد من ألعاب الفيديو.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
22:00
-
وادي دجلة