تعرفي على أكثر الدول أمانا ومعيشة بالنسبة للنساء العازبات



- البعض من دول أوروبا مثل فرنسا ايطاليا مالطا سويسرا كرواتيا سلوفينيا بلجيكا باستثناء بعض الأحياء في المدن الكبيرة التي من الممكن تجنبها، حيث يمكن العثور على أحياء جيده للمعيشة والتنقل بأمان هناك.



- ماليزيا

يعيش فيها الكثير من النساء العازبات حيث يحصلن على الدعم من العديد من مجاميع الدعم هناك مثل الرابطة النسائية الدولية التي تقدم الدعم للوافدين وتوجههم وتقدم لهم الكثير،حيث تتميز ماليزيا بانخفاض معدل الجريمة إضافة إلى وجود عدد من السيدات اللواتي يدرن أعمالا تجارية هنا، حيث تعد جورج تاون في بينانج من أكثر المدن الآمنة هناك.



- كوستاريكا

هي بلد مستقر وآمن ونادرا مايشهد جرائم عنيفة والعديد من النساء العازبات يعشن هناك في جميع أنحاء البلاد ومجاميع المغتربين ترحب بهن وتقدم الدعم لهن، حيث تتوفر العديد من المجموعات الاجتماعية والأندية التي يمكن لجميع المغتربين الاشتراك فيها.



- المكسيك

معظم أجزاء المكسيك آمنة للغاية حيث تعيش العديد من النساء العازبات خاصة في ملاذات المغتربين، حيث يوجد الكثير من العزاب من كلا الجنسين ومن أفضل الملاذات الملائمة للنساء المغتربات هي سان ميغيل دي الليندي، ميريدا، ريفيرا مايا، وبحيرة تشابالا هذه الوجهات تتميز بأعداد كبيرة من المغتربين.





ونستعرض في السطور التالية، عددا من الدول التي تعد أكثر أمنا للنساء العازبات، إليكِ البعض منها: