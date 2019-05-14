"مولوي وفطوطة وبكار" في ختام أولى ليالي الخيمة الرمضانية بمكتبة دمنهور (فيديو وصور)

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اختتمت فعاليات أولي ليالي الخيمة الرمضانية التي نظمتها مكتبة مصر العامة بدمنهور، بالتعاون مع فرع ثقافة البحيرة التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بعرض صوفي مولوي ومجموعة من الفقرات لفرقة أوبرا عربي للمسرح الغنائي "رمضان 80 – 90" أبرزها أغاني بكار وفطوطة وفؤاد المهندس وألف ليلة وليلة.



وشهد افتتاح الخيمة الرمضانية اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، وذلك بالمسرح الروماني بمقر المكتبة، والتي تستمر لمدة 10 أيام متتالية، كما قام بافتتاح معرض للفن التشكيلي لفناني البحيرة بعنوان "انتماء" بالاشتراك مع مؤسسة دمنهور الثقافية، ثم استمع لابتهالات دينية للمنشد أحمد صلاح رياض



يذكر أن الاحتفالات التي تقام بجميع القصور والمواقع الثقافية التابعة لفرع ثقافة البحيرة بمحافظة البحيرة، تتضمن العديد من الفعاليات منها الندوات والمحاضرات حول مظاهر الاحتفال بالشهر الفضيل والأمسيات الشعرية والأدبية والمسابقات الثقافية وتوزيع جوائز والابتهالات الدينية والعروض الفنية المختلفة لفرق الإنشاد الدينى والموسيقى العربية والفنون الشعبية والتنورة وكورال الأطفال والورش الفنية المختلفة، وتقام على هامش الاحتفالات ورش فنية لإبداعات الموهوبين من الأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة لعمل زينة رمضان بالخامات المختلفة وفانوس رمضان ومسابقات ثقافية.



وأشاد محافظ البحيرة، بتلك الفعاليات وبرنامج عمل الليالي الرمضانية مؤكدًا على دورها في إثراء الحركة الثقافية والفنية والفكرية وإحداث مزيد من التواصل بين رموز الأدب والفكر والثقافة من خلال عقد اللقاءات الأدبية والفكرية، بالإضافة إلى دورها في تشجيع المهارات الإبتكارية وتنمية المواهب الفنية والابتكارية لدى النشء ودعمها وتبنيها ورعايتها لتلك المواهب وكذا الارتقاء بالذوق العام والمستوى الفكري والثقافي للمواطنين والعودة بهم إلى التراث الفني الأصيل.