تعرف على الدول التي يمكنك أن تعيش فيها بمبلغ 2000 دولار شهريا

تنشر بوابة الفجر الإلكترونية، في السطور التالية عدد من الدول التي يمكنك أن تؤدي وقتا ممتعا وسعيدا بها، ويمكنك أن تعيش فيها بميزانية تعادل 2000 دولار شهريا.







- الأكوادور تحديدًا في مدينة كوينكا

فالمدينة مناسبة بتكلفة معيشة بهذه الميزانية أًضافه إلى كونها مدينة آمنة جدا.



- نيكاراجوا

تناسب الـ 2000 دولار كلفة المعيشة في نيكاراغوا إضافة إلى كونها أمنه جدًا فهي من أكثر الدول أمانًا في امريكا الوسطى حيث تكفيك للعيش كملك هناك، والمدن المفضلة لذلك هي ليون او سان خوان ديل سور أو ماتاجالبا وهذه المدن جميعها تشتمل على العمالة الوافدة الذين سيساعدونك في بداية حياتك هناك.



- كوستاريكا

تعد من البلدان الآمنة والمستقرة خاصة في المناطق الريفية وبمبلغ 2000 دولار ستغطي متطلبات معيشتك بشكل ممتاز رغم ان كوستاريكا ليست أرخص الدول في أمريكا الوسطى.



- جزيرة رواتان الكاريبية

ستعيش بشكل رائع بتوفر جميع وسائل الراحة والرفاهية،حيث يمكنك العيش هنا بشكل مريح جدا والاستفادة من مجاميع المغتربين هنا.



- بنما

تعد من البلدان التي يمكنك أن تعيش فيها بهذه الميزانية اضافة الى كونها توفر هنا برنامج خصومات مكثف يوفر المال للمتقاعدين هنا من الدواء الى السفر.



- البرازيل

تعد من البلدان التي يمكن العيش فيها بشكل مريح، فهي بلد ضخم ومتنوع والجنوب هو أكثر حداثة ويشابه الولايات المتحدة وكندا ثقافيًا أما المدن الصغيرة في ولاية ساو باولو فتتمتع بنوعية حياة جيدة كذلك.



وإليك 6 دول يمكنك العيش فيها بميزانية تعادل 2000 دولار شهريا: