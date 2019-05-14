تعرف على معايير حذف غير المستحقيين للدعم من بطاقات التموين

تقدم بوابة الفجر الإلكترونية، في إطار الخدمات المستمرة التي تنشرها للمواطنين ومتابعيها، معايير حذف غير المستحقين للدعم من البطاقات التموينية.





وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أسباب ومعايير حذف غير المستحقين.





- من لديه سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث.





هنــــــــــــــــــا كما يمكنكم الاطلاع على المزيد من الاستفسارات الخاصة ببطاقتكم التموينية عن طريق الموقع الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية من





- معدل استهلاك فاتورة كهرباء أكثر من 650 كيلو وات شهريًا.- معدل استهلاك فاتورة المحمول أكثر من 800 جنيه شهريًا.- التحاق الأبناء بالأسرة بالمدارس الأجنبية بمصروفات تصل إلى 30 ألف جنيه فأكثر للفرد الواحد في السنة.