تعرف على معايير حذف غير المستحقيين للدعم من بطاقات التموين
الثلاثاء 14/مايو/2019 - 03:56 ص
الفجر
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تقدم بوابة الفجر الإلكترونية، في إطار الخدمات المستمرة التي تنشرها للمواطنين ومتابعيها، معايير حذف غير المستحقين للدعم من البطاقات التموينية.
وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أسباب ومعايير حذف غير المستحقين.
- معدل استهلاك فاتورة كهرباء أكثر من 650 كيلو وات شهريًا.
- معدل استهلاك فاتورة المحمول أكثر من 800 جنيه شهريًا.
- التحاق الأبناء بالأسرة بالمدارس الأجنبية بمصروفات تصل إلى 30 ألف جنيه فأكثر للفرد الواحد في السنة.
- من لديه سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث.
كما يمكنكم الاطلاع على المزيد من الاستفسارات الخاصة ببطاقتكم التموينية عن طريق الموقع الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية من هنــــــــــــــــــا
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