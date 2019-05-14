الأهلي يفاوض خليفة مارتن لاسارتي
الثلاثاء 14/مايو/2019 - 02:32 ص
الفجر الرياضي
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فتح الأهلي باب المفاوضات مع المدرب الفرنسي روجيه لومير المدير الفني لفريق النجم الساحلي التونسي لخلافة مارتن لاسارتي في قيادة القلعة الحمراء.
وكشفت صحيفة "المغرب" التونسية عن دخول المارد الأحمر في مفاوضات
مع روجيه لومير مشيرة إلى أن إدارة الفريق التونسي علمت بنوايا الأهلي وترغب في التحرك لحماية لومير والإبقاء
عليه داخل كرسي تدريب الفريق بعقد جديد في الأيام المقبلة.
وفشل مارتن لاسارتي في إقناع إدارة الأهلي و جمهوره بالرغم من اقترابه من الفوز
بلقب الدوري العام على حساب الزمالك و بيراميدز.
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