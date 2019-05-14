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انقذ نفسك من جشع التجار.. تعرف على أسعار السلع الغذائية

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 03:14 ص
انقذ نفسك من جشع التجار.. تعرف على أسعار السلع الغذائية
أسعار السلع الغذائية
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الفجر
 
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تقدم "الفجر" خدمة جديدة لقرائها وذلك من خلال تقديم أسعار السلع الغذائية خاصة الأساسية منها واللازمة لكل منزل.

ونستعرض فيما يلي بيان للسلع والأسعار بالجنيه المصري:

كيلو السكر 9.00 جنيهات
لتر الزيت 19 جنيها
كيلو الأرز 9.00 جنيهات
كيلو المكرونة 4 جنيهات
500 جرام من السمن 12 جنيها
800 جرام من السمن 17.25 جنيه
500 جرام عدس 8 جنيهات
500 جرام فول 4.50 جنيه
325 جرام صلصة 7.25 جنيه
250 جرام من الجبن الأبيض 5.25 جنيه
الصابون 125 جرام 5.50 جنيه
صابون الغسيل 125 جرام 4.25 جنيه
كليو الدقيق 6.75 جنيه
الشاي 3.00 جنيهات
500 جرام جبن 15.00 جنيها
مرقة الدجاج 6.15 جنيه
المربى 400 جرام 7.75 جنيه
التونة 140 جرام 12 جنيها
زجاجة الكلور 7.00 جنيهات
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