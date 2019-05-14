"بوجي" ثاني صفقات مركز شباب الحمام بالقسم الثالث

نجح مجلس إدارة مركز شباب الحمام بقيادة سالم زحام رئيس النادي في التعاقد مع أحمد محمد الروبي الشهير ببوجي مدافع فريق المعمورة السكندري لمدة ثلاث سنوات في إطار استعدادات الفريق للموسم القادم بدوري القسم الثالث.

حضر التوقيع سالم زحام رئيس مركز شباب الحمام وناصر بسيس المدير الفني للفريق.

يذكر أن صفقة بوجي هي ثاني الصفقات حيث تم التعاقد مع عبدالله مبارك مدافع القباري السكندري لدعم خط دفاع الفريق إستعدادا للموسم الجديد.

ويشارك مركز شباب الحمام في المجموعة الرابعة عشر بالثسم الثالث التي تضم أندية مطروح وتسعي إدارة المركز للمنافسة بقوة للصعود للقسم الثاني.